Especialista tira dúvidas sobre avanço da tuberculose no mundo

Alguns relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e modelagens epidemiológicas preveem que, entre 2025 e 2027, pode haver uma queda acentuada na detecção de casos e no acesso ao tratamento contra tuberculose. Neste período, poderão ocorrer entre 100 mil e 2,2 milhões de mortes adicionais por conta da doença. Esses cenários podem se tornar reais caso a retirada de financiamento de atividades de diagnóstico, tratamento, vigilância e pesquisa ocorra. Nesta edição de Saúde Com Ciência, a comentarista Ethel Maciel tira dúvidas sobre a doença. Ouça a conversa completa!