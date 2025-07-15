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Saúde com Ciência

Especialista tira dúvidas sobre avanço da tuberculose no mundo

Entre 2025 e 2027, pode haver uma queda acentuada na detecção de casos e no acesso ao tratamento

Publicado em 15 de Julho de 2025 às 11:49

Publicado em 

15 jul 2025 às 11:49
Tuberculose
Tuberculose Crédito: Freepik
Alguns relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e modelagens epidemiológicas preveem que, entre 2025 e 2027, pode haver uma queda acentuada na detecção de casos e no acesso ao tratamento contra tuberculose. Neste período, poderão ocorrer entre 100 mil e 2,2 milhões de mortes adicionais por conta da doença. Esses cenários podem se tornar reais caso a retirada de financiamento de atividades de diagnóstico, tratamento, vigilância e pesquisa ocorra. Nesta edição de Saúde Com Ciência, a comentarista Ethel Maciel tira dúvidas sobre a doença. Ouça a conversa completa!
CBN - SAÚDE COM CIÊNCIA - 15-07-25

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