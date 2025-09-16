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Saúde com Ciência

Especialista orienta sobre casos de febre oropouche

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 16 de Setembro de 2025 às 11:54

Publicado em 

16 set 2025 às 11:54
mosquito
O mosquito-pólvora é o transmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue Crédito: Divulgação
A febre Oropouche tornou-se um verdadeiro desafio para a saúde pública brasileira. Em terras capixabas, a doença tem se espalhado e preocupado autoridades sanitárias. Só em 2025, foram mais de 6.300 casos confirmados, o que coloca o Estado na liderança do ranking nacional da doença. Diante dos casos no Espírito Santo, em Alfredo Chaves, um dos principais focos de contaminação, está sendo conduzido um estudo de alcance global que busca entender o comportamento do maruim e propor medidas que possam controlar a transmissão. A comentarista Ethel Maciel esteve na cidade nesta segunda (15) para apresentar dados da pesquisa. Ouça a conversa completa e entenda!
CBN - SAÚDE COM CIÊNCIA - 16-09-25.mp3

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