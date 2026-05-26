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Saúde com Ciência

ES registra 16 mortes por meningite em 2026; especialista alerta!

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 11:27

Publicado em 

26 mai 2026 às 11:27
dor; pescoço; meningite; criança
dor; pescoço; meningite; criança Crédito: Freepik
Nesta edição de "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel fala sobre a ocorrência de casos de meningite, uma inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas e, em alguns casos, evolui rapidamente, colocando a vida em risco. O Espírito Santo já registrou 16 mortes por meningite em 2026. Os sintomas podem variar conforme o agente causador, mas alguns sinais são comuns. Os mais frequentes incluem febre, dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - 9.24s - 26-05-26.mp3

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