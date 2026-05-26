ES registra 16 mortes por meningite em 2026; especialista alerta!

Nesta edição de "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel fala sobre a ocorrência de casos de meningite, uma inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas e, em alguns casos, evolui rapidamente, colocando a vida em risco. O Espírito Santo já registrou 16 mortes por meningite em 2026. Os sintomas podem variar conforme o agente causador, mas alguns sinais são comuns. Os mais frequentes incluem febre, dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz. Ouça a conversa completa!