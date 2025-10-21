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Saúde com Ciência

Endometriose: tire suas dúvidas sobre a doença que preocupa as mulheres!

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 21 de Outubro de 2025 às 11:37

Publicado em 

21 out 2025 às 11:37
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]A endometriose pode não causar dor em algumas mulheres (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock) Crédito:
Na série especial do mês de outubro sobre saúde feminina, nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel fala sobre endometriose. Em setembro, negociações no âmbito de uma ação civil pública em Sergipe resultaram na ampliação do atendimento a mulheres acometidas de endometriose profunda no Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) após inquérito que constatou deficiências no atendimento de procedimentos cirúrgicos, sobretudo de laparotomia videolaparoscópica em pacientes com endometriose profunda no SUS em Sergipe. Trata-se do estágio avançado da doença, caracterizada pelo crescimento do tecido que reveste o útero fora da cavidade uterina, em órgãos como ovários, intestino e bexiga. Segundo informações do Ministério da Saúde, "essa condição causa dores crônicas nas mulheres, que podem se tornar inférteis se não receberem tratamento adequado. Queixas intestinais e urinárias também são sintomas comuns", informa. A comentarista explica. Ouça a conversa completa! 
CBN - Saúde Com Ciência - 21-10-25.mp3

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