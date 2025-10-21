Endometriose: tire suas dúvidas sobre a doença que preocupa as mulheres!

Na série especial do mês de outubro sobre saúde feminina, nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel fala sobre endometriose. Em setembro, negociações no âmbito de uma ação civil pública em Sergipe resultaram na ampliação do atendimento a mulheres acometidas de endometriose profunda no Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) após inquérito que constatou deficiências no atendimento de procedimentos cirúrgicos, sobretudo de laparotomia videolaparoscópica em pacientes com endometriose profunda no SUS em Sergipe. Trata-se do estágio avançado da doença, caracterizada pelo crescimento do tecido que reveste o útero fora da cavidade uterina, em órgãos como ovários, intestino e bexiga. Segundo informações do Ministério da Saúde, "essa condição causa dores crônicas nas mulheres, que podem se tornar inférteis se não receberem tratamento adequado. Queixas intestinais e urinárias também são sintomas comuns", informa. A comentarista explica. Ouça a conversa completa!