Direto de Genebra, comentarista fala sobre novas vacinas contra tuberculose

Nesta terça-feira (28), no "Saúde Com Ciência", a nossa comentarista Ethel Maciel fala direto de Genebra, na Suíça. Ela está participando de um evento da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fórum Acelerador de Vacinas contra a Tuberculose. O Brasil é um dos 30 países que mais concentram casos da doença. Cinco mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa da tuberculose. O país já tem a vacina BCG, aplicada em crianças, mas essa vacina perde a proteção depois de cerca de 15 anos. O fórum trata do teste de outras duas vacinas, que serão aplicadas em adolescentes e adultos. Vamos entender a importância dessa discussão no quadro "Saúde com Ciência".