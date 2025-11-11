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Saúde com Ciência

Direto da COP30: como a pauta da saúde é discutida no evento?

Nossa comentarista Ethel Maciel explica!

Publicado em 11 de Novembro de 2025 às 11:43

Publicado em 

11 nov 2025 às 11:43
A passagem de um tornado na tarde desta sexta-feira (7/11) arrasou parte do município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná.
A passagem de um tornado na tarde desta sexta-feira (7/11) arrasou parte do município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná. Crédito: Defesa Civil do Paraná
Ciclones, tornados, inundações, poluição. Todos esses fenômenos climáticos, já observados e agravados no planeta, vão impactar a saúde pública. Direto de Belém, na COP30, a comentarista Ethel Maciel traz o alerta sobre o assunto. É lá onde vai acontecer, nesta semana, o lançamento do plano brasileiro para reduzir impacto da crise climática na saúde. Trata-se do "Plano de Ação em Saúde de Belém", ou Carta de Belém, documento que propõe um mutirão global pela saúde em resposta à crise climática. A comentarista explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Saude Com Ciência - 10.34s - 11-11-25.mp3

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