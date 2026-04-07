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Saúde com Ciência

Dia Mundial da Saúde: o que você tem feito pela sua? Especialista orienta!

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 11:49

Publicado em 

07 abr 2026 às 11:49
Saúde
Saúde Crédito: Pexels
Nesta edição de "Saúde Com Ciência", com a comentarista Ethel Maciel, o assunto não poderia ser outro! Celebrado todos os anos em 7 de abril, na data de hoje, o Dia Mundial da Saúde é uma data importante para a reflexão sobre adoção de hábitos e de cuidados que proporcionem saúde e qualidade de vida à população. Falar de saúde, lembra a comentarista, é, sobretudo, falar de prevenção. Aí entra a prática regular de atividades físicas, alimentação equilibrada e sono. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - 07-04-26.mp3

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