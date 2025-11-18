COP30: por que o Brasil tem a liderança da agenda climática mundial na saúde?

Nesta edição do “Saúde Com Ciência”, a comentarista Ethel Maciel, já de volta da COP30, traz um balanço de como foi a semana da pauta da saúde no evento. Durante a COP, em Belém, no Pará, o Brasil reafirmou seu compromisso com a agenda global de enfrentamento às mudanças climáticas e à proteção das populações mais vulneráveis. O Plano de Ação em Saúde de Belém, que foi apresentado, estabelece diretrizes globais para fortalecer a capacidade dos sistemas de saúde frente às emergências climáticas, integrando vigilância informada pelo clima, inteligência territorial e cooperação internacional. Ouça a conversa completa!