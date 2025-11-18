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Saúde com Ciência

COP30: por que o Brasil tem a liderança da agenda climática mundial na saúde?

Ouça análise de nossa comentarista Ethel Maciel

Publicado em 18 de Novembro de 2025 às 12:41

Publicado em 

18 nov 2025 às 12:41
Estado deve contar com recursos para mitigação das mudanças climáticas a partir de 2025
Estado deve contar com recursos para mitigação das mudanas climáticas a Crédito: Freepik
Nesta edição do “Saúde Com Ciência”, a comentarista Ethel Maciel, já de volta da COP30, traz um balanço de como foi a semana da pauta da saúde no evento. Durante a COP, em Belém, no Pará, o Brasil reafirmou seu compromisso com a agenda global de enfrentamento às mudanças climáticas e à proteção das populações mais vulneráveis. O Plano de Ação em Saúde de Belém, que foi apresentado, estabelece diretrizes globais para fortalecer a capacidade dos sistemas de saúde frente às emergências climáticas, integrando vigilância informada pelo clima, inteligência territorial e cooperação internacional. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - 18-11-25

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