COP30: Brasil vai propor mudanças no atendimento à saúde para enfrentar crise climática

Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a informação que para ajudar os países a adaptarem seus sistemas de saúde aos efeitos das mudanças climáticas, o Brasil vai propor durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), de 10 a 21 de novembro, o Plano de Ação em Saúde de Belém. Elaborado em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), busca mobilizar a comunidade global para construir sistemas de saúde resilientes ao impacto das mudanças climáticas. Entre as medidas previstas está a reorganização da rotina das unidades de saúde, como novos horários de atendimento e escalas de descanso. Além disso, serão elaborados protocolos clínicos para ajustar doses de medicamentos por conta do calor extremo, por exemplo. A comentarista explica.