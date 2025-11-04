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Saúde com Ciência

COP30: Brasil vai propor mudanças no atendimento à saúde para enfrentar crise climática

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 04 de Novembro de 2025 às 11:22

Publicado em 

04 nov 2025 às 11:22
Amazônia
Amazônia Crédito: Mario Oliveira/MTUR
Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a informação que para ajudar os países a adaptarem seus sistemas de saúde aos efeitos das mudanças climáticas, o Brasil vai propor durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), de 10 a 21 de novembro, o Plano de Ação em Saúde de Belém. Elaborado em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), busca mobilizar a comunidade global para construir sistemas de saúde resilientes ao impacto das mudanças climáticas. Entre as medidas previstas está a reorganização da rotina das unidades de saúde, como novos horários de atendimento e escalas de descanso. Além disso, serão elaborados protocolos clínicos para ajustar doses de medicamentos por conta do calor extremo, por exemplo. A comentarista explica. 
CBN - Saúde Com Ciência - 12.00s - 04-11-25.mp3

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