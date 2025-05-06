Canetas emagrecedoras e a decisão da Anvisa de reter a receita médica; entenda!

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, em 16 de abril, que será obrigatória a retenção de receita médica para venda de medicamentos como Ozempic, Wegovy, Saxenda e similares, que são usados para o emagrecimento. A decisão passará a valer 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União (DOU), como uma alteração na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 471/2021, que dispõe, entre outras coisas, sobre a prescrição e controle de medicamentos. A decisão foi tomada pela Anvisa depois da divulgação de uma carta pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) na qual os médicos defendiam a necessidade de um maior controle na prescrição desse tipo de medicamentos.
Em seus votos, os diretores da agência destacaram que existe a necessidade de proteger a população do uso abusivo desses medicamentos. Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - Ethel Maciel - 06-05-25.mp3