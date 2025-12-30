Calor intenso no Brasil amplia ações de saúde; entenda efeitos ao organismo!

O Brasil enfrenta uma nova onda de calor, com temperaturas cerca de 5ºC acima da média. O cenário fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitisse um alerta vermelho. O Ministério da Saúde alerta que as ondas de calor são eventos climáticos caracterizados por temperaturas extremamente altas, que superam os níveis esperados para uma determinada região e época do ano. Esses períodos de calor intenso podem durar dias ou semanas e são exacerbados pelo aquecimento global, que tem aumentado tanto a frequência quanto a intensidade do calor em várias partes do mundo.
Essas condições podem impactar a saúde de toda a população, em especial os mais vulneráveis — como idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos, gestantes e população em situação de rua. Por isso, o Ministério da Saúde preparou um guia com informações básicas sobre como lidar com as temperaturas extremas. Este é o assunto em destaque com a comentarista Ethel Maciel nesta edição do Saúde Com Ciência. Ouça a conversa completa!
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