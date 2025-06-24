Brasil se declara país livre da gripe aviária; entenda

Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a notícia que o Brasil voltou a ser um país livre da influenza aviária, após ter cumprido os protocolos internacionais que preveem, entre outras medidas, o prazo de 28 dias sem novos registros em granjas comerciais. O anúncio oficial de cumprimento do período de vazio sanitário foi dado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em comunicado enviado na última quarta-feira (18) à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). O período de vazio sanitário teve início em 22 de maio, logo após a conclusão da desinfecção da granja localizada em Montenegro (RS), onde foi registrado, em 16 de maio, o primeiro e único foco da doença em granja comercial no país.