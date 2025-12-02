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Saúde com Ciência

Brasil elimina transmissão vertical do HIV e tem menor taxa de mortalidade

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 02 de Dezembro de 2025 às 11:39

Publicado em 

02 dez 2025 às 11:39
Em 2019 no Brasil, foram diagnosticados 41.919 novos casos de HIV e 37.308 de Aids
Em 2019 no Brasil, foram diagnosticados 41.919 novos casos de HIV e 37.308 de Aids Crédito: Freepik
O Brasil registrou redução nos casos de aids e na mortalidade pela doença em 2024. Os dados são do Boletim Epidemiológico HIV e Aids 2025, divulgado pelo Ministério da Saúde e que marca os 40 anos da resposta nacional ao vírus. Segundo o Ministério da Saúde, houve a eliminação da transmissão vertical como problema de saúde pública. Assim, o Brasil manteve a taxa de transmissão vertical abaixo de 2% e a incidência da infecção em crianças abaixo de 0,5 caso por mil nascidos vivos. O país também atingiu mais de 95% de cobertura em pré-natal, testagem para HIV e oferta de tratamento às gestantes que vivem com o vírus. Isso significa que o país interrompeu, de forma sustentada, a infecção de bebês durante a gestação, o parto ou a amamentação, atingindo integralmente as metas internacionais. Os resultados estão em linha com os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - 10.44s - 02-12-25.mp3

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