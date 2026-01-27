Ansiedade e depressão estão entre principais doenças em ranking de afastamento do trabalho

Saúde mental, depressão, burnout, estresse no trabalho Crédito: Freepik

O Brasil registrou cerca de 4 milhões de afastamentos do trabalho por doença em 2025, o maior número dos últimos cinco anos. Os dados são do Ministério da Previdência Social e foram divulgados nesta segunda (26) pelo portal g1. Além das enfermidades mais comuns, os transtornos de ansiedade e depressão lideram o ranking de principais motivos para licenças médicas.

Os números indicam que questões de saúde mental são o segundo maior motivo de afastamento de colaboradores no Brasil. Em 2024, quase meio milhão de licenças por alguma dessas condições foram registradas. Para além dos impactos na economia, estes cenários também mostram como a saúde mental é um problema para a saúde pública.

Nesta edição de Saúde com Ciência, a comentarista Ethel Maciel analisa de que forma a ansiedade e depressão têm afetado os trabalhadores e quais fatores de risco no trabalho favorecem o adoecimento mental. Acompanhe!