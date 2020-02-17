Saiba o que comer para ter energia no carnaval

Quem vai pular carnaval precisa ter uma boa alimentação para aguentar os dias da festa. No Boa Mesa CBN desta segunda-feira (17), Roberta Larica deu dicas valiosas sobre o que ingerir para ter energia para não perder os melhores blocos da cidade. Segundo ela, é preciso prezar pela hidratação. Sucos, água de coco e isotônicos são boas pedidas. Se o bloco é mais cedo, tome um café da manhã reforçado, com pães, ovos, frutas, cereais e sucos. Se for depois do almoço, tenha preferência por massas com molhos leves, como de tomate, purê de batata e carnes brancas. Evite alimentos muito pesados. Durante a folia, intercale a bebida alcoólica com água e aproveite! Confira as dicas: