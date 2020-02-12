Saiba como prevenir doenças com atividades físicas

No Boa Forma CBN desta quarta-feira (12), o comentarista Roque Luz destacou como os exercício físicos podem colaborar para prevenção ou tratamento de doenças. Aliada a uma boa alimentação, a prática de esportes reduz as chances de doenças como diabetes e pressão alta. O exercício físico pode ajudar, inclusive, no tratamento de depressão, já que possibilita o bem-estar por meio da liberação de endorfina e serotonina, além do contato com outras pessoas. Confira as dicas!