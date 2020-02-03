Saiba como preparar a lancheira na volta às aulas

Com a volta às aulas nesta primeira semana de fevereiro, a nutricionista Roberta Larica dá dicas importantes na hora de preparar a lancheira dos filhos. Ela destaca que produtos industrializados devem ser evitados. Lanches preparados em casa, como bolos, tortas e sanduíches são boas pedidas. Pelo menos uma fruta deve compor a merenda, acompanhada de um carboidrato. Na hora da saída, as barraquinhas de pipoca, churros e picolé enchem os olhos dos alunos. O agrado não é proibido, mas é preciso negociar um dia da semana para tal, e não tornar o alimento calórico uma regra. Confira as dicas completas!