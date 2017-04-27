Universidades públicas poderão cobrar por especializações

Supremo Tribunal Federal decide que universidades públicas poderão cobrar por cursos de especialização. Ouça Roberto Simões:
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 27-04-17
Publicado em 27 de Abril de 2017 às 12:50
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