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Um breve histórico dos furtos a Fóruns na Grande Vitória

Este é o destaque do CBN Políticas Públicas desta terça-feira (11) com o comentarista Roberto Simões

Publicado em 11 de Abril de 2017 às 12:51

Publicado em 

11 abr 2017 às 12:51
Um breve histórico dos furtos a Fóruns na Grande Vitória nos últimos anos. Este é o destaque do CBN Políticas Públicas desta terça-feira (11), com a análise do comentarista Roberto Simões.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 11-04-17

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