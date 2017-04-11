Um breve histórico dos furtos a Fóruns na Grande Vitória nos últimos anos. Este é o destaque do CBN Políticas Públicas desta terça-feira (11), com a análise do comentarista Roberto Simões.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 11-04-17
Publicado em 11 de Abril de 2017 às 12:51
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