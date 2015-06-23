Superlotação em unidades de internação de menores

Relatório divulgado nesta segunda-feira (22) pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com base em dados de 2014, aponta superlotação em unidades para internação de menores em 16 estados e no Distrito Federal. No Sudeste, o Espírito Santo lidera o ranking entre os estados com maior superlotação em unidades para internação de menores. No CBN Políticas Públicas desta terça-feira (23), o professor Roberto Simões, especialista em Políticas Públicas, comenta sobre esta realidade.