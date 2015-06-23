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Superlotação em unidades de internação de menores

No Sudeste, o Espírito Santo lidera o ranking entre os estados com maior superlotação

Publicado em 23 de Junho de 2015 às 15:36

Publicado em 

23 jun 2015 às 15:36
Relatório divulgado nesta segunda-feira (22) pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com base em dados de 2014, aponta superlotação em unidades para internação de menores em 16 estados e no Distrito Federal. No Sudeste, o Espírito Santo lidera o ranking entre os estados com maior superlotação em unidades para internação de menores. No CBN Políticas Públicas desta terça-feira (23), o professor Roberto Simões, especialista em Políticas Públicas, comenta sobre esta realidade.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 23-06-15

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