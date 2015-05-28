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Servidores legislativos poderão trabalhar todos fora do gabinete

Eles nem vão precisar bater ponto, trabalhando longe da sede do Legislativo

Publicado em 28 de Maio de 2015 às 16:35

Publicado em 

28 mai 2015 às 16:35
Retrocesso. Não haverá mais limite no número de servidores do gabinete dos deputados estaduais liberados para trabalhar fora da sede da Assembleia Legislativa. Eles nem vão precisar bater ponto, trabalhando longe da sede do Legislativo. O projeto de resolução que permite aos parlamentares a distribuição livre dos 18 comissionados a que têm direito pelos gabinetes externos, em suas bases eleitorais, foi aprovado, praticamente por unanimidade com apenas um voto contrário esta semana. Fica o desafio do comentarista Roberto Simões: transparência aos instrumentos de controle de presença e que tipo de atividade faz cada um destes servidores.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 28-05-15

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