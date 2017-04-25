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Semana de expectativas em torno de reformas e delações na Lava Jato

Acompanhe a análise do comentarista Roberto Simões no CBN Políticas Públicas desta terça-feira (25)

Publicado em 25 de Abril de 2017 às 13:38

Publicado em 

25 abr 2017 às 13:38
Semana de muitas expectativas em torno das reformas e das delações na Lava Jato, com expectativa de encerrar a semana com protestos. Acompanhe a análise do comentarista Roberto Simões.
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 25-04-17

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