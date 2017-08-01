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Roberto Simões analisa a falta de duplicação na BR 101

Concessionária que administra a rodovia informou que não fará a duplicação

Publicado em 01 de Agosto de 2017 às 15:06

Publicado em 

01 ago 2017 às 15:06
Trecho não duplicado da BR 101 na Serra: empresa propõe intervenção apenas nos locais mais perigosos Crédito: Edson Chagas | A Gazeta
Quais são as competências do Ministério dos Transportes sobre a duplicação ou não da BR 101? Ouça a análise do comentarista Roberto Simões.
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 01-08-17

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