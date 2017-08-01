Roberto Simões analisa a falta de duplicação na BR 101

Quais são as competências do Ministério dos Transportes sobre a duplicação ou não da BR 101? Ouça a análise do comentarista Roberto Simões.
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 01-08-17
Publicado em 01 de Agosto de 2017 às 15:06
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