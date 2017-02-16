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Reflexos do pós-greve da PM no Espírito Santo

No quadro CBN Políticas Públicas desta quinta-feira (16) o comentarista Roberto Simões analisa a situação

Publicado em 16 de Fevereiro de 2017 às 14:15

Publicado em 

16 fev 2017 às 14:15
No quadro CBN Políticas Públicas desta quinta-feira (16), o comentarista Roberto Simões fala do pós-greve da Polícia Militar no Espírito Santo e dos desafios da reconstrução da corporação.
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 16-02-17

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