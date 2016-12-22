Pesquisa revela que brasileiro está cada vez mais conservador

O Ibope foi às ruas saber qual o grau de conservadorismo da população brasileira. No quadro CBN Políticas Públicas desta quinta-feira (22), o comentarista Roberto Simões explica como foi aplicada a consulta. O Índice de Conservadorismo criado pelo Ibope acompanha as opiniões dos brasileiros sobre temas polêmicos e que costumam separar liberais de conservadores: 1) legalização do aborto, 2) casamento entre pessoas do mesmo sexo, 3) pena de morte, 4) prisão perpétua, 5) redução da maioridade penal. O questionário foi aplicado pela primeira vez em 2010, e repetido agora. Acompanhe.