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Pagamento de diárias

Controvérsia na divulgação dos dados referentes à Polícia Militar no Portal da Transparência

Publicado em 25 de Junho de 2015 às 17:45

Publicado em 

25 jun 2015 às 17:45
O professor Roberto Simões analisa o pagamento de diárias na Polícia Militar. Para o comentarista, há uma controvérsia sobre a divulgação dos dados relacionados às diárias na Polícia Militar. Ouça.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 25-06-15

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