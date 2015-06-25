O professor Roberto Simões analisa o pagamento de diárias na Polícia Militar. Para o comentarista, há uma controvérsia sobre a divulgação dos dados relacionados às diárias na Polícia Militar. Ouça.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 25-06-15
Publicado em 25 de Junho de 2015 às 17:45
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