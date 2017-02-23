Os investimentos na PC em meio à crise de segurança

No quadro CBN Políticas Públicas desta quinta-feira (23), o comentarista Roberto Simões fala do anúncio de investimentos na Polícia Civil em meio à crise de segurança envolvendo a Polícia Militar.
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 23-02-17
Publicado em 23 de Fevereiro de 2017 às 12:11
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