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CBN POLÍTICAS PÚBLICAS

Os investimentos na PC em meio à crise de segurança

Confira análise do comentarista Roberto Simões

Publicado em 23 de Fevereiro de 2017 às 12:11

Publicado em 

23 fev 2017 às 12:11
No quadro CBN Políticas Públicas desta quinta-feira (23), o comentarista Roberto Simões fala do anúncio de investimentos na Polícia Civil em meio à crise de segurança envolvendo a Polícia Militar.
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 23-02-17

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