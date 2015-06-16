Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN POLÍTICAS PÚBLICAS

Maioridade penal

Votação no Plenário da Câmara está prevista para o fim deste mês

Publicado em 16 de Junho de 2015 às 15:54

Publicado em 

16 jun 2015 às 15:54
As propostas de punição de crimes de adolescentes. No quadro CBN Políticas Públicas, o comentarista Roberto Simões, fala sobre a A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171/93, em análise na Câmara, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em março. Na semana passada, um pedido de vista adiou a votação da proposta na comissão especial responsável pela matéria. A votação no Plenário da Câmara está prevista para o dia 30 deste mês.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 16-06-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As camisas mais icônicas de todas as Copas — e o que as tornam as melhores
Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina
Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)
8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump
Suco de laranja, carne e café ficam de fora de novo tarifaço de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados