As propostas de punição de crimes de adolescentes. No quadro CBN Políticas Públicas, o comentarista Roberto Simões, fala sobre a A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171/93, em análise na Câmara, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em março. Na semana passada, um pedido de vista adiou a votação da proposta na comissão especial responsável pela matéria. A votação no Plenário da Câmara está prevista para o dia 30 deste mês.