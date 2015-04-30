Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Inclusão digital acelerada e educação estagnada

Inclusão digital acelerada e educação estagnada, no mínimo. Quais os resultados nas redes sociais desse desencontro entre tecnologia e conhecimento para usá-la?

Publicado em 30 de Abril de 2015 às 16:58

Publicado em 

30 abr 2015 às 16:58
Inclusão digital acelerada e educação estagnada, no mínimo. Quais os resultados nas redes sociais desse desencontro entre tecnologia e conhecimento para usá-la? Ouça o comentário de Roberto Simões.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 30-04-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados