Inclusão digital acelerada e educação estagnada, no mínimo. Quais os resultados nas redes sociais desse desencontro entre tecnologia e conhecimento para usá-la? Ouça o comentário de Roberto Simões.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 30-04-15
Publicado em 30 de Abril de 2015 às 16:58
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta