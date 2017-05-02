Gastos com Educação no Estado vão parar no STF

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, quer proibir que, no Espírito Santo, gastos com professores inativos e pensionistas sejam contabilizados como investimentos em educação. Hoje, uma resolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) permite, por exemplo, que o governo do Estado coloque despesas previdenciárias com servidores da educação dentro de “manutenção e desenvolvimento do ensino”. E, graças a esse aporte, a rubrica alcança os 25% da receita de impostos exigidos pela Constituição.

Janot ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade justamente para acabar com os pontos da Resolução 238/2012 que permitem a inclusão de despesas com servidores da educação inativos para cobrir déficit da Previdência, tanto no Estado quanto em municípios. A ministra Rosa Weber é a relatora. O comentarista Roberto Simões assinala pontos da ação que mostram a diferença dos gastos se considerar o argumento e também o posicionamento do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ouça: