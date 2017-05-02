Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN POLÍTICAS PÚBLICAS

Gastos com Educação no Estado vão parar no STF

Hoje, uma resolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) permite, por exemplo, que o governo do Estado coloque despesas previdenciárias com servidores da educação dentro de "manutenção e desenvolvimento do ensino"

Publicado em 02 de Maio de 2017 às 13:00

Publicado em 

02 mai 2017 às 13:00
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, quer proibir que, no Espírito Santo, gastos com professores inativos e pensionistas sejam contabilizados como investimentos em educação. Hoje, uma resolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) permite, por exemplo, que o governo do Estado coloque despesas previdenciárias com servidores da educação dentro de “manutenção e desenvolvimento do ensino”. E, graças a esse aporte, a rubrica alcança os 25% da receita de impostos exigidos pela Constituição.
Janot ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade justamente para acabar com os pontos da Resolução 238/2012 que permitem a inclusão de despesas com servidores da educação inativos para cobrir déficit da Previdência, tanto no Estado quanto em municípios. A ministra Rosa Weber é a relatora. O comentarista Roberto Simões assinala pontos da ação que mostram a diferença dos gastos se considerar o argumento e também o posicionamento do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ouça:
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 02-05-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados