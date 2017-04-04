Entenda o debate metropolitano sobre o saneamento na Grande Vitória

O debate metropolitano sobre o saneamento na Grande Vitória começa com o primeiro conflito entre prefeitura de Vitória e Cesan. Ouça a análise do comentarista Roberto Simões.
Políticas Públicas - Roberto Simões - 04-04-17
Publicado em 04 de Abril de 2017 às 12:20
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