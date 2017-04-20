Entenda o conflito da recontagem de votos para a eleição no PT-ES

A recontagem de votos para a eleição no Partido dos Trabalhadores e o prazo de sete dias para se decidir os rumos do partido. Ouça a análise de Roberto Simões.
Politicas Públicas - Roberto Simões - 20-04-17
Publicado em 20 de Abril de 2017 às 13:09
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