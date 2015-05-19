Cortes de orçamento e a relação com os demais poderes

As contas do governo e as demandas e mais gastos dos demais poderes. Governo anuncia resultado do quadrimestre de 2015 com queda de até 77% em investimentos. No entanto, transferências para outros poderes cresceram quase 7%. Em ano de crise, como priorizar? Ouça a análise de Roberto Simões.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 19-05-15
As contas do governo e as demandas e mais gastos dos demais poderes. Governo anuncia resultado do quadrimestre de 2015 com queda de até 77% em investimentos. No entanto, transferências para outros poderes cresceram quase 7%. Em ano de crise, como priorizar? Ouça a análise de Roberto Simões.