Como pensar o Estado de forma estratégica

Planejamento Estratégico do Governo do Estado: "Precisamos sim de mais uma ponte e de melhorias no transporte coletivo". Mas em tempos de vacas magras, ressalta o comentarista Roberto Simões, é importante que se faça esse esforço de repensar e até mesmo de colocar em novas bases alguns projetos. Certamente um dos pontos é o da mobilidade urbana na Grande Vitória, enfatiza. Para o especialista em Política Públicas, nem a mobilidade do carro melhora, nem o ônibus. E em meio a crise, é melhor investir no transporte coletivo.