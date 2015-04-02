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Como pensar o Estado de forma estratégica

Em tempos de vacas magras, ressalta o comentarista Roberto Simões, é importante que se faça esse esforço de repensar e até mesmo de colocar em novas bases alguns projetos

Publicado em 02 de Abril de 2015 às 17:11

Publicado em 

02 abr 2015 às 17:11
Planejamento Estratégico do Governo do Estado: "Precisamos sim de mais uma ponte e de melhorias no transporte coletivo". Mas em tempos de vacas magras, ressalta o comentarista Roberto Simões, é importante que se faça esse esforço de repensar e até mesmo de colocar em novas bases alguns projetos. Certamente um dos pontos é o da mobilidade urbana na Grande Vitória, enfatiza. Para o especialista em Política Públicas, nem a mobilidade do carro melhora, nem o ônibus. E em meio a crise, é melhor investir no transporte coletivo.
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CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 02-04-15

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