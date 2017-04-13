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Como ficam as movimentações pra 2018 no ES com as delações?

Acompanhe a análise do comentarista Roberto Simões.

Publicado em 13 de Abril de 2017 às 13:15

Publicado em 

13 abr 2017 às 13:15
Uma análise do impacto das delações à classe política capixaba e como ficam as movimentações pra 2018 Acompanhe a análise do comentarista Roberto Simões.
CBN Politicas Publicas - Roberto Simões - 13-04-17

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