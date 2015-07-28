No quadro CBN Políticas Públicas desta terça-feira (28), o professor Roberto Simões defende a entrada do Espírito Santo no roteiro de apresentações do Ministério Público Federal das "10 medidas de combate à corrupção". Ele destaca que há também coletas de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular.
Nesta segunda-feira (27), em um evento no Rio de Janeiro, o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou que a punição prevista na legislação brasileira para corrupção "é uma piada de mau gosto".
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 28-07-15