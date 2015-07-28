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CBN POLÍTICAS PÚBLICAS

Combate à corrupção

O roteiro das "10 medidas de combate à corrupção" do Ministério Público Federal (MPF)

Publicado em 28 de Julho de 2015 às 19:14

Publicado em 

28 jul 2015 às 19:14
No quadro CBN Políticas Públicas desta terça-feira (28), o professor Roberto Simões defende a entrada do Espírito Santo no roteiro de apresentações do Ministério Público Federal das "10 medidas de combate à corrupção". Ele destaca que há também coletas de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular.
Nesta segunda-feira (27), em um evento no Rio de Janeiro, o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou que a punição prevista na legislação brasileira para corrupção "é uma piada de mau gosto".
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 28-07-15

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