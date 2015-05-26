Câmara começa a votar a reforma política

O plenário da Câmara começa a votar nesta terça-feira (26), a reforma política. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) definiu, junto com os líderes dos partidos, que a votação será em grupos, nesta ordem: sistema eleitoral, financiamento de campanha, manutenção ou não da reeleição, tempo dos mandatos, coincidência das eleições, cota para mulheres, fim das coligações proporcionais, cláusula de barreira, voto obrigatório e dia da posse do presidente da República. Uma das polêmicas estaria na constituição do distritão, segundo o qual os candidatos mais votados são eleitos sem que seja levado em conta os votos nos partidos. Como ficaria a situação do Espírito Santo?