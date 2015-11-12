As multas aplicadas em casos de desastres ambientais

No quadro CBN Políticas Púbicas desta quinta-feira (12), o comentarista Roberto Simões relembra outros casos de desastres ambientais e como foram calculadas as multas para os responsáveis. Ele também conta que em um dos casos, a Justiça demorou dez anos para julgar.
No episódio recente da Samarco, o Ibama anunciou que vai multar a empresa pelo rompimento da barragens. O órgão ainda debate quantas multas serão aplicadas. O Governo do Estado do Espírito Santo também já anunciou que haverá multas e indenizações.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 12-11-15