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As multas aplicadas em casos de desastres ambientais

Professor Roberto Simões conta que há casos em que a Justiça demorou dez anos para julgar

Publicado em 12 de Novembro de 2015 às 14:25

Publicado em 

12 nov 2015 às 14:25
No quadro CBN Políticas Púbicas desta quinta-feira (12), o comentarista Roberto Simões relembra outros casos de desastres ambientais e como foram calculadas as multas para os responsáveis. Ele também conta que em um dos casos, a Justiça demorou dez anos para julgar.
No episódio recente da Samarco, o Ibama anunciou que vai multar a empresa pelo rompimento da barragens. O órgão ainda debate quantas multas serão aplicadas. O Governo do Estado do Espírito Santo também já anunciou que haverá multas e indenizações.
CBN Políticas Públicas - Roberto Simões - 12-11-15

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