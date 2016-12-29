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CBN POLÍTICAS PÚBLICAS

Ano de 2016 vai ficar marcado na política pelas operações da Lava Jato

Também pela paralisação da Samarco . Ouça o CBN Políticas Públicas com o comentarista Roberto Simões

Publicado em 29 de Dezembro de 2016 às 11:20

Publicado em 

29 dez 2016 às 11:20
O ano de 2016 vai ficar marcado na política pelas inúmeras operações da Lava Jato, da paralisação da Samarco e muitas dúvidas para 2017. Ouça Roberto Simões.
CBN Politicas Publicas - Roberto Simões - 29-12-16

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