Ano de 2016 vai ficar marcado na política pelas operações da Lava Jato

O ano de 2016 vai ficar marcado na política pelas inúmeras operações da Lava Jato, da paralisação da Samarco e muitas dúvidas para 2017. Ouça Roberto Simões.
CBN Politicas Publicas - Roberto Simões - 29-12-16
Publicado em 29 de Dezembro de 2016 às 11:20
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