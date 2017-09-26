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A violência virou uma epidemia

Ouça a análise de Roberto Simões

Publicado em 26 de Setembro de 2017 às 16:53

Publicado em 

26 set 2017 às 16:53
Em uma semana, 1.195 mortes ocorreram no Brasil. O retrato desta violência, que já virou epidemia, nos leva a refletir. O que ainda precisa ser feito em Políticas Públicas? Este números são uma pequena amostra – se comparada à marca de quase 60 mil homicídios anuais –, mas que perfaz um retrato da violência no Brasil.
Alguns recortes se destacam no levantamento. Do total de vítimas, 89% são homens. Os jovens – especialmente os de 18 a 25 anos – são a faixa etária mais vulnerável à violência (33% do total). Negros correspondem a 2/3 das vítimas em que a etnia é informada. A maior parte dos crimes ocorre à noite (35%). O fim de semana concentra um grande percentual dos casos (36%). Ouça a análise de Roberto Simões.
CBN Politicas Publicas - Roberto Simões - 26-09-17

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