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A triste realidade no atendimento de capixabas do interior na Grande Vitória

Roberto Simões faz análise da situação, no mesmo dia em que duas ambulâncias do interior se envolveram em um grave acidente na BR-101

Publicado em 22 de Junho de 2017 às 16:30

Publicado em 

22 jun 2017 às 16:30
Hospital São Lucas, em Vitória, um dos destinos de pacientes do interior Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta
O trânsito de ambulâncias públicas de regiões no interior do Estado à Grande Vitória, para atendimento de pacientes em hospitais na Região Metropolitana, é uma triste realidade na saúde pública que já se estabeleceu há anos na realidade dos capixabas. O atendimento no interior do Estado precisa passar por uma avaliação, de acordo com Roberto Simões. Duas ambulâncias dos municípios de Alfredo Chaves e Jerônimo Monteiro se envolveram no grave acidente ocorrido na BR-101, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (22).
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 22-06-17

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