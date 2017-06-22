A triste realidade no atendimento de capixabas do interior na Grande Vitória

O trânsito de ambulâncias públicas de regiões no interior do Estado à Grande Vitória, para atendimento de pacientes em hospitais na Região Metropolitana, é uma triste realidade na saúde pública que já se estabeleceu há anos na realidade dos capixabas. O atendimento no interior do Estado precisa passar por uma avaliação, de acordo com Roberto Simões. Duas ambulâncias dos municípios de Alfredo Chaves e Jerônimo Monteiro se envolveram no grave acidente ocorrido na BR-101, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (22).