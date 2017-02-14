No quadro CBN Políticas Públicas desta terça-feira (14), o comentarista Roberto Simões, fala sobre a ausência do policiamento em bairros de periferia e a explosão da violência por lá.
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 14-02-17
Publicado em 14 de Fevereiro de 2017 às 11:21
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta