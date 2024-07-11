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Retrabalho

"Workation": o que é a tendência de mercado que une viagem de lazer ao trabalho

Ouça a participação do comentarista Alberto Nemer

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 11:13

Publicado em 

11 jul 2024 às 11:13
Viagem internacional, passaporte, Europa
Viagem internacional, passaporte Crédito: Pixabay
Um benefício que permite que os profissionais atuem remotamente de qualquer lugar do mundo, por um determinado período de tempo e com a possibilidade de adaptar a jornada ao fuso horário do país de destino. Esta é a tendência apontada no mercado como "Workation". O termo, em inglês, combina as palavras work (trabalho) e vacation (férias), e se baseia na ideia de que o colaborador pode trabalhar de forma remota enquanto também está em viagem em algum lugar do mundo. Este é o tema em destaque nesta edição no "Retrabalho", com o comentarista Alberto Nemer. 
CBN - Retrabalho - 11-07-24 .mp3

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