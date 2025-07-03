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Retrabalho

Uso de celular ao volante justifica demissão? Especialistas analisam!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 03 de Julho de 2025 às 11:24

Publicado em 

03 jul 2025 às 11:24
Usar o celular enquanto dirige é uma infração do tipo gravíssima, com perda de sete pontos na CNH e R$ 293,47 de multa
Usar o celular enquanto dirige é uma infração do tipo gravíssima, com perda de sete pontos na CNH e R$ 293,47 de multa Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Retrabalho", o destaque é a notícia que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) confirmou a legitimidade da rescisão contratual por justa causa de um motorista por ele ter descumprido regulamentos de trânsito e de segurança estabelecidos pela empresa. O funcionário foi dispensado após ser flagrado falando ao celular enquanto dirigia um veículo da empresa. Segundo a decisão, imagens registradas pela câmera interna do veículo provaram a infração, caracterizando falta grave. A empresa justificou a dispensa com base nos incisos "e" e "h" do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que tratam da desídia no desempenho das funções e de ato de indisciplina.
O motorista alegou que não cometeu falta grave, pois o veículo estava em baixa velocidade quando atendeu a ligação de um chefe. Também destacou que possuía estabilidade provisória por ser suplente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). O colegiado não acolheu a tese do motorista, entendendo que a falta cometida foi grave o suficiente para inviabilizar a continuidade do vínculo de emprego. As informações foram trazidas nesta semana na coluna de Leonel Ximenes, em "A Gazeta". Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 03-07-25.mp3

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