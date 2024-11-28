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Retrabalho

TST decide que a reforma trabalhista vale para contratos anteriores a ela; entenda

Ouça a participação do comentarista Cassio Moro

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 11:34

Publicado em 

28 nov 2024 às 11:34
Governo federal discute flexibilização nos contratos de trabalho
 contratos de trabalho Crédito: Mohamed Hassan/ Pixabay
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu, nesta semana, que as regras da Reforma Trabalhista valem mesmo para os contratos de trabalho que já estavam em vigor antes da vigência da lei, em 2017. A decisão definiu que os empregadores não precisam garantir aos funcionários contratados antes da reforma os direitos que foram extintos por ela. Nada muda nas regras adotadas atualmente nas relações de trabalho. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Cássio Moro fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 28-11-24.mp3

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