Trabalho, saúde e qualidade de vida: como empresas podem melhorar a relação?

A notícia chama a atenção. Na Islândia, trabalho, saúde e corrida, literalmente, correm juntos. Algumas empresas por lá incentivam os funcionários a correr – treinar – no meio do expediente. E por lá há outras experiências envolvendo o mercado de trabalho. O que, primeiramente, era uma experiência em 2015, na Islândia, transformou-se em um verdadeiro case de sucesso. A adoção da jornada de trabalho de quatro dias por semana trouxe ganhos significativos para a saúde mental dos trabalhadores. Além disso, impulsionou a produtividade em diversos setores da economia. Tudo começou com um projeto experimental envolvendo cerca de 2.500 profissionais. A boa repercussão dos testes levou, em 2019, à adoção definitiva da semana de até 36 horas, sem cortes salariais. Atualmente, cerca de 90% dos trabalhadores islandeses atuam sob esse novo regime. As informações são do portal "Terra". Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. Quais medidas que empresas podem incentivar qualidade de vida no trabalho? Como manter a sanidade dos trabalhadores? Ouça a conversa completa!