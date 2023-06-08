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Retrabalho

Trabalho ou folga? As regras trabalhistas para o feriado

Ouça a participação dos comentarista Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 11:27

Publicado em 

08 jun 2023 às 11:27
Calendário, feriados
Calendário, feriados Crédito: Pixabay
Nesta quinta-feira (8), é comemorado o dia de Corpus Christi, uma celebração da Igreja Católica. No entanto, nem todas as cidades consideram a data como feriado. Corpus Christi não é considerado um feriado nacional, sendo apenas um ponto facultativo nacional. Nos municípios onde Corpus Christi é feriado local, os trabalhadores têm direito ao dia de descanso garantido por lei. Então, se forem chamados ao serviço, os empregados devem receber, no mínimo, o dobro por cada hora trabalhada. Caso a legislação trate a data como ponto facultativo, as empresas não precisam pagar o adicional. É possível também que a empresa dê folga, mas combine com o funcionário uma compensação por essas horas não trabalhadas. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 08-06-23.mp3

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