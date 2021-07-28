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Retrabalho

Trabalho infantil é redução de direitos de crianças e adolescentes; ouça análise

Alberto Nemer e Cássio Moro recebem a desembargadora Daniele Santa Catarina, vice-presidente do TRT-ES

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:43

Publicado em 

28 jul 2021 às 17:43
Sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES)
Sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro recebem a desembargadora Daniele Santa Catarina, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES). Em debate estão as polêmicas relacionadas ao trabalho infantil. O tema voltou à tona após o deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) utilizar a vitória da skatista Rayssa Leal, de apenas 13 anos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, para defender o trabalho infantil e a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que proíbe qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade. Ouça a discussão:
Retrabalho - 28-07-21.mp3

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