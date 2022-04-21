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Retrabalho

"Trabalhe com o que ama": como é sua relação com o trabalho?

É do Brasil o funcionário mais antigo do mundo, segundo o livro de recordes Guinness Book

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 11:33

Publicado em 

21 abr 2022 às 11:33
Mulher, emprego, trabalho
Crédito: Pixabay
“Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”: a frase é atribuída ao pensador chinês Confúcio, que viveu cerca de 500 anos antes do início da Era Cristã ou cerca de 2.500 anos atrás. E no seu caso, como é sua relação com o trabalho? Este é o tema do "Retrabalho" desta quinta-feira (21), com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Nesta semana foi destaque a informação de que o funcionário mais antigo do mundo, segundo o livro de recordes Guinness Book, que completou 100 anos de vida, é do Brasil. Há 84 anos ele trabalha como vendedor em uma empresa de tecidos em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e não tem data para parar.
Segundo informações do portal "G1", Walter Orthmann foi contratado em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos. Mas desde os 12 trabalhava na roça plantando aipim. Desde então, viu diversas mudanças tecnológicas. E tem um conselho para os mais jovens: cuidem da alimentação, do sono e do estresse. 
Retrabalho -21-04-22.mp3

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