"Trabalhe com o que ama": como é sua relação com o trabalho?

“Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”: a frase é atribuída ao pensador chinês Confúcio, que viveu cerca de 500 anos antes do início da Era Cristã ou cerca de 2.500 anos atrás. E no seu caso, como é sua relação com o trabalho? Este é o tema do "Retrabalho" desta quinta-feira (21), com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Nesta semana foi destaque a informação de que o funcionário mais antigo do mundo, segundo o livro de recordes Guinness Book, que completou 100 anos de vida, é do Brasil. Há 84 anos ele trabalha como vendedor em uma empresa de tecidos em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e não tem data para parar.