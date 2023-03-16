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Retrabalho

Trabalhar no fim de semana é o "novo normal"? Especialista discute!

Ouça a participação do comentarista Cássio Moro

Publicado em 16 de Março de 2023 às 11:20

Publicado em 

16 mar 2023 às 11:20
Funcionária batendo o ponto no trabalho
Funcionária batendo o ponto no trabalho Crédito: Ricardo Medeiros/AG
Enquanto especialistas discutem jornadas semanais de quatro dias úteis, na vida real da maioria dos profissionais o fim de semana de folga tem sido uma exceção no pós-pandemia. Reportagem do jornal "O Globo" aponta que, em muitos casos, a era do regime híbrido, com longas reuniões por Zoom e rotinas via Slack, leva profissionais a usarem os sábados e domingos para tarefas que exijam mais concentração. No ano passado, a média de horas trabalhadas no sábado e no domingo aumentou 5%, para 6,6 horas, de acordo com a empresa "ActivTrak", que analisou quase 175 milhões de horas de trabalho de 134.260 usuários anônimos de seu software de gerenciamento de produtividade em todo o mundo. Enquanto apenas 5% de todos os trabalhadores rastreados trabalhavam no fim de semana, certos setores, como tecnologia e mídia, tiveram um aumento de 25% ou mais nas horas trabalhadas aos sábados e domingo em comparação com o ano anterior. Esse é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". O comentarista Cássio Moro analisa!
Retrabalho - 16-03-23.mp3

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